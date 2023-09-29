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ВСУ вошли в Брянскую область России

ВСУ вошли в Брянскую область России

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти в поселок Луговой Брянской области, пишет Mash. По его данным, ДРГ численностью около 50 человек вступила в бой с российскими войсками. Для силовых ведомств объявили общий сбор. Также были перекрыты дороги в Новозыбковском районе региона.

Вооруженными автоматами Калашникова диверсанты пытались прорваться на территорию России на боевых машинах пехоты, уточняет Shot. Пограничники засекли их в лесополосе в районе реки Снов недалеко от поселка Луговой. Перед попыткой рейда диверсанты провели артобстрел.

Baza пишет, что бой велся возле поселка Каменский хутор. Местные жители слышали взрывы и автоматные очереди. Дороги в Климовском районе были также перекрыты, граждан попросили воздержаться от поездок. К настоящему времени боевые действия завершились, идет зачистка территории, людей просят оставаться в укрытии.

Новоропская сельская администрация Климовского района подтвердила, что ДРГ совершила попытку прорыва в районе села Каменский Хутор.

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