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Контр-адмирал Актюрк: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан |
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Контр-адмирал Актюрк: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

Контр-адмирал Актюрк: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

Турция внимательно отслеживает происходящие в регионе политические события и процессы и поддерживает шаги, предпринимаемые для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил советник по связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк. Отметив, что героическая Азербайджанская армия освободила земли, которые в течение 30 лет оставались под оккупацией, и восстановила территориальную целостность страны, контр-адмирал сказал, что ВС Азербайджана проявили большое мужество в 44-дневной Отечественной войне.

Напомнив, что 27 сентября исполнилась третья годовщина контрнаступательных операций, начатых для освобождения Карабахского региона Азербайджана, Зеки Актюрк добавил, что память шехидов с уважением чтится.

«Турция всегда будет поддерживать Азербайджан», – приводит «Азертадж» его слова.

Затем контр-адмирал проинформировал о проводимых в Турции антитеррористических операциях. По его словам, в результате операций Вооруженными силами Турции на сегодняшний день нейтрализовано 38 тысяч 694 террориста.

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Контр-адмирал Актюрк: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан
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Контр-адмирал Актюрк: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

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