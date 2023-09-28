Россия предупредила Армению

733 Просмотров

Российский МИД заявил, что ратификация римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.

«До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы «ордера на арест» высшего руководства России. Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», – заявили ТАСС в российском дипведомстве.

Россия рассчитывает, что в Национальном собрании Армении найдутся силы, которые не станут «штамповать» токсичное решение по Римскому статуту.

В МИД РФ заявили, что после ратификации Римского статута Арменией будет трудно себе представить визиты руководства России в республику.