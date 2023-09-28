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Главное Общество

Банковские долги ставших шехидами в ходе антитеррористических операций будут списаны

Банковские долги ставших шехидами в ходе антитеррористических операций будут списаны

27 сентября 2023 года состоялось заседание президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в расширенном составе.

На заседании было принято решение о списании долгов военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических операций локального характера.

На заседании были приняты следующие решения:

– полностью списать все виды кредитных обязательств, начисленные на них проценты и другие выплаты;

– проценты, начисленные за кредитные обязательства раненых военнослужащих за период с 19 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года, и другие выплаты списать за счет банков.

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