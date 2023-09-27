Госдеп не видит свидетельств эффективной роли России в Карабахе

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Россия не сыграла какой-либо эффективной роли в Карабахе в течение прошедшей недели.

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер

«Были времена, когда мы видели, как они вносят свой вклад в переговоры, и мы это приветствовали, но, конечно, на прошлой неделе их роль в этой ситуации не была эффективной», — сказал он.

Миллер также ответил на вопрос об аресте Азербайджаном Рубена Варданяна.

«Мы знаем об аресте. Мы внимательно следим за ситуацией. Других комментариев у меня сегодня нет», – сказал он.