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Симоньян испугалась, представив судьбу Варданяна в Баку

Симоньян испугалась, представив судьбу Варданяна в Баку

Российской пропагандистке Маргарите Симоньян стало страшно после того, как она представила судьбу задержанного сегодня на ППП «Лачин» сепаратиста Рубена Варданяна в Баку.

Симоньян заявила, что «Варданян остался со своим народом».

«Очевидно, спустя десятилетия зарабатывания немыслимых капиталов, влиятельных иностранных друзей, оваций на фестивалях, в его жизни не осталось никаких интересов, кроме национальных интересов своего народа», – заявила Симоньян.

«Сегодня в Карабахе арестован Рубен Варданян, который уже находится в Баку. Страшно представить, какая судьба его ждет», – отметила она.

Симоньян отметила, что уважает «недюжинное личное мужество» Варданяна и напомнила, что в самый разгар войны он отправил в Карабах выросшего в Лондоне сына.

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