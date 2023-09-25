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Коротченко: Снос правительства Гарибашвили позволит Западу шантажировать Азербайджан

Коротченко: Снос правительства Гарибашвили позволит Западу шантажировать Азербайджан

Что означает снос в Грузии правительства Ираклия Гарибашвили и приход там к власти откровенно прозападных/проамериканских сил?

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Возможность шантажа Азербайджана и Турции, так как важнейшие магистрали – газопровод (ЮГК), нефтепровод (Баку – Тбилиси – Джейхан), ж/д БТК проходят через Грузию.

Формирование военно-политической оси Ереван – Тбилиси – Брюссель – Париж как инструмента силового воздействия и дестабилизации на Азербайджан, Турцию и Россию.

Повышение стратегической значимости связки Армения – Грузия как фактора нового приложения сил мировой армянской диаспоры для деструктивных действий против Азербайджана», – добавил он.

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