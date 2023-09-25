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Макрон пересек все красные линии и объявил Францию врагом Азербайджана

Макрон пересек все красные линии и объявил Францию врагом Азербайджана

Франция очень бдительна в вопросах, связанных с «территориальной целостностью» Армении, и «поддерживает армянский народ». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BFM TV.

Президент Франции «уверен», что территориальная целостность Армении «сейчас находится под угрозой».

«Франция сегодня бдительна в отношении территориальной целостности Армении, потому что именно это поставлено на карту. Теперь есть Россия, которая является пособницей Азербайджана, есть Турция, которая всегда поддерживала его (Азербайджан – ред.) действия», – заявил Макрон, подчеркнув, что его страна «на стороне армянского народа и международного права»

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