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Организован визит военных атташе в Шушу (видео)

Организован визит военных атташе в Шушу (видео)

Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в нашей стране, совершили свой первый визит в город Шушу после местных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Военные атташе осмотрели заброшенную базу вооруженных сил Армении в Шушинском районе.

Высокопоставленные офицеры Минобороны проинформировали делегацию о военной технике и боеприпасах, конфискованных после проведения антитеррористических мероприятий, был показан видеоролик.

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