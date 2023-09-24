Организован визит военных атташе в Шушу (видео)

80 Просмотров

Военные атташе иностранных государств, аккредитованные в нашей стране, совершили свой первый визит в город Шушу после местных антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Военные атташе осмотрели заброшенную базу вооруженных сил Армении в Шушинском районе.

Высокопоставленные офицеры Минобороны проинформировали делегацию о военной технике и боеприпасах, конфискованных после проведения антитеррористических мероприятий, был показан видеоролик.

