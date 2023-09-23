Азербайджанские военные обнаружили еще один крупный склад боеприпасов (видео)

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Еще один крупный склад боеприпасов обнаружен азербайджанскими военными в селе Хейвалы Кяльбаджарского района.

На складе обнаружены следующие оружие и боеприпасы: 82-мм минометные снаряды; пушечные снаряды «D-30″; взрыватели RGM-2»; дистанционно управляемые взрыватели; гранатометы и крупнокалиберные патроны; военное снаряжение; 20-мм снаряды, 200 штук; пушечные снаряды 30-мм, 6 штук; пушечные снаряды «2A42»; миномет «120-PM-43 M»; патроны RPS калибра 7,62; 120-мм минометы образца 1985 года, пригодные к эксплуатации; снаряды PDM; гаубица «2S1», снаряды для РСЗО «Град»; мины 1982 года производства; 120-мм минометы; снаряды «D-20» и др.