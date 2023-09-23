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ИИ расшифровал язык кур

ИИ расшифровал язык кур

Профессор Адриан Дэвид Чеок из Токийского университета представил удивительные результаты своей новой научной работы, сообщает glas.ru.

По словам японского ученого, передовая система искусственного интеллекта (ИИ) достигла нового результата – она может интерпретировать эмоциональное состояние цыплят. Отмечается, что это исследование имеет глубокие последствия для нашего понимания животных и их благополучия. Оно основано на инновационном методе «Обучение глубокому эмоциональному анализу» (DEAL). Вместо того, чтобы полагаться на обычные наблюдения и поведенческие сигналы, система ИИ использует сложные математические алгоритмы для расшифровки голосовых выражений кур.

Система ИИ прошла тщательное тестирование на 80 курах в сотрудничестве с опытными психологами и ветеринарами. Результаты были поистине исключительными. Технология продемонстрировала необычайно высокий уровень точности в распознавании эмоционального состояния этих птиц. Она уловила значимые закономерности и особенности их вокализации, что ознаменовало значительный шаг вперед в нашем понимании эмоций и общения животных.

Хотя это исследование, несомненно, является многообещающим, его авторы официально признают определенные ограничения. Различия в породах кур и сложность некоторых коммуникативных сигналов, особенно языка тела, создают проблемы для полного понимания куриных эмоций. Тем не менее высокая точность, продемонстрированная системой ИИ, служит прочной основой для будущих исследований.

 

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ИИ расшифровал язык кур
Странности

ИИ расшифровал язык кур

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