ИИ расшифровал язык кур

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Профессор Адриан Дэвид Чеок из Токийского университета представил удивительные результаты своей новой научной работы, сообщает glas.ru.

По словам японского ученого, передовая система искусственного интеллекта (ИИ) достигла нового результата – она может интерпретировать эмоциональное состояние цыплят. Отмечается, что это исследование имеет глубокие последствия для нашего понимания животных и их благополучия. Оно основано на инновационном методе «Обучение глубокому эмоциональному анализу» (DEAL). Вместо того, чтобы полагаться на обычные наблюдения и поведенческие сигналы, система ИИ использует сложные математические алгоритмы для расшифровки голосовых выражений кур.

Система ИИ прошла тщательное тестирование на 80 курах в сотрудничестве с опытными психологами и ветеринарами. Результаты были поистине исключительными. Технология продемонстрировала необычайно высокий уровень точности в распознавании эмоционального состояния этих птиц. Она уловила значимые закономерности и особенности их вокализации, что ознаменовало значительный шаг вперед в нашем понимании эмоций и общения животных.

Хотя это исследование, несомненно, является многообещающим, его авторы официально признают определенные ограничения. Различия в породах кур и сложность некоторых коммуникативных сигналов, особенно языка тела, создают проблемы для полного понимания куриных эмоций. Тем не менее высокая точность, продемонстрированная системой ИИ, служит прочной основой для будущих исследований.