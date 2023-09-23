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СМИ: Проармянский сенатор Менендес на время оставит свой пост (обновлено)

СМИ: Проармянский сенатор Менендес на время оставит свой пост (обновлено)

01:04 Обвинённый в коррупции глава международного комитета Сената США Роберт Менендес временно слагает с себя полномочия на период расследования. Об этом сообщил глава демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер.

«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела», — заявил Шумер.

Сам сенатор в свою очередь заявил о своей невиновности и подчеркнул, что на протяжении долгих лет против него велась борьба некими закулисными силами с целью «вырыть ему политическую могилу».

«С тех пор, как информация об этом расследовании просочилась почти год назад, началась активная клеветническая кампания анонимных источников и намёков, призванных создать атмосферу неприличия там, где его нет», — приводит его слова газета USA Today

***

00:27 Проармянский сенатор США Роберт Менендес подаст в отставку с поста председателя сенатского комитета по международным отношениям в зале суда. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои внутренние источники.

Ранее ему и его армянской жене были предъявлены обвинения в коррупции.

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