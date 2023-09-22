Сенатору США и проармянскому лоббисту Менендесу предъявили обвинения в коррупции (фото)

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Главе международного комитета сената США Роберту Менендесу, который является сторонником и автором санкций против России, предъявлены обвинения в коррупции, заявила прокуратура. Об этом сообщает RT.

Обвинения 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены по итогам длительного расследования, которым занималась федеральная прокуратура в Манхэттене.

Известно, что он передавал «чувствительную правительственную информацию» и иными способами помогал Египту.

Ранее у него и его супруги прошли обыски, изъяли свыше $500 тысяч наличными, золотые слитки, люксовые автомобили и мебель.

Напомним, что Роберт Менендес также известен своей проармянской и антитурецкой позицией.