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Хикмет Гаджиев обсудил в Бакинском офисе МККК доставку грузов по Лачинской и Агдамской дорогам

Хикмет Гаджиев обсудил в Бакинском офисе МККК доставку грузов по Лачинской и Агдамской дорогам

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу в Бакинском офисе Международного комитета красного креста, а также с другими международными партнерами. Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на странице в соцсети X.

Он отметил, что на встрече в МККК довел до внимания, что азербайджанская сторона обеспечивает и будет обеспечивать все необходимые условия для доставки лекарств, продуктов питания и другой продукции по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

«Я провел встречу с представителями бакинского офиса МККК и другими международными партнерами. Было высоко оценено строгое соблюдение международного гуманитарного права Вооруженными силами Азербайджана и недопущение сопутствующего ущерба в ходе локальных антитеррористических мероприятий, которые продолжались 23 часа 51 минуту. Как признал сам премьер-министр Армении, мирное население не пострадало. В этой связи непроверенные и несерьезные заявления официальных лиц ЕС, Франции и Германии остаются непонятными. На встрече мы заявили, что для доставки медикаментов, продовольствия и других грузов МККК по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди создаются и будут созданы все необходимые условия. Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военным армянской национальности или помочь им при посредничестве МККК. По запросу поддерживается движение медицинских машин МККК для сбора раненых военных. Для этих целей мы также готовы выделить машины скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь. Для медицинской эвакуации в Армению медицинские машины могут прибыть и из Армении. Совместно с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел комбатантов, оставленных на поле боя», -написал он.

По его словам, Азербайджан поддерживает направление дополнительного персонала из Женевского офиса МККК. Азербайджан также поддерживаем направление дополнительного персонала из Бакинского офиса в Ханкендинский офис.

«На основе добровольного и индивидуального выбора мы обеспечиваем безопасность передвижения гражданских лиц на собственном автотранспорте по дороге Ханкенди – Лачин. Среди желающих – в основном члены семей военнослужащих. Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, о чем мы открыто заявили. В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военнослужащие и гражданский персонал на местах оказывают помощь гражданскому населению и будут продолжать это делать», – отметил он.

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