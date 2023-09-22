Алексей Арестович: с серой зоной Карабаха покончено (видео)

Алексей Арестович: Азербайджанцы провели то, что войдет в учебники истории (видео)

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «серой зоне Карабаха, которую контролировала Москва, пришел конец».

«Однодневная война и деоккупация Карабаха – вершина государственной политики Азербайджана», – заявил он в прямом эфире.

«Азербайджанцы провели то, что войдет в учебники истории. Они провели колоссальную работу по преобразованию своего государства, вооруженных сил и общества. Мы у них можем учиться. Потому что 127 школ русских в Азербайджане… они понимали, что когда в Грузии начали выгонять русскоязычных у них начались проблемы, а в Азербайджане понимали, что это еще и специалисты, инженеры и так далее. Они смогли сохранить государственность после тяжелого проигрыша в войне и ряда государственных переворотов, которые там были. Они реформировали вооруженные силы, восстановили отношения с Турцией, которые были далеко не безоблачны», – сказал он.