Карабах: Баку поставил точку. Но «мир» желает многоточия

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Азербайджан, как и ожидалось, одержал очередную победу над сепаратизмом. Но простят ли ему отдельные фигуранты «мирового сообщества» игнорирование их позиций по Карабаху, изменение геополитической ситуации в регионе, и каких еще «собак» они навесят на Баку? Ну и – что делать карабахским армянам дальше?

Азербайджан положил конец истории «второго армянского государства» на территории принадлежащего АР Карабаха. Надо думать, что теперь уже – окончательно, причем, за сутки. Жертвы были, и их можно было избежать полюбовным решением вопроса, однако армянская сторона его игнорировала, априори не имея никаких шансов удержать свои позиции в Карабахе. Так что случилось то, что случилось – закономерный исход событий с моральной, правовой и военной точек зрения.

Однако в связи с победой возникает множество новых обстоятельств, соответственно – вытекающих из них вопросов. Один из них – реакция части международного сообщества на очередную победу Азербайджана. Франция и США не удовлетворятся тем, что победа осталась за Азербайджаном: Париж намерен представить в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Карабаху. Соответствующий вопрос собирается поднять и Германия. Как использует неповиновение президента Алиева Вашингтон – пока не вполне понятно, учитывая антиазербайджанские и антиисламские настроения в Сенате и Конгрессе, но и дальний прицел, который президент Алиев размыл.

Ну, а Россия – особая статья, о ней позже как играющей значительную роль на Южном Кавказе вообще, а в 35-летней истории армяно-азербайджанского конфликта – в частности.

Упор, естественно, будет сделан на дальнейшей судьбе армянского населения Карабаха и его безопасности – «цивилизованный мир», полный агрессией, колониальными амбициями, этническим и религиозным неравенством, содомским грехом и т.д., печется о «геноциде и этнических чистках», вовсе не упоминая о страданиях азербайджанцев, насильственно изгнанных с родных мест, семьях убитых со всеми вытекающими отсюда трагедиями. Многие эксперты уже открыто говорят, что Азербайджан ориентирован на изгнание – тем или иным способом – армян из капитулировавшего региона и гарантиях их безопасности.

Так, исследователь армяно-азербайджанского конфликта, эксперт «Центра Карнеги» Томас де Ваал заявил The Guardian, что карабахские армяне «теряют любые средства самообороны, и их будущее в Азербайджане очень неопределенное. Карабахцы, возможно, и избежали полного уничтожения, но, скорее всего, им грозит медленное изгнание, поскольку Азербайджан не предлагает им никакой автономии или особых политических прав».

Напомним: президент Алиев многажды подтверждал, что оставшиеся в Карабахе армяне будут пользоваться теми же конституционными правами, что и другие граждане страны. Что же касается автономии, Баку категорически против, и не зря – этот путь он уже прошел с большими человеческими, экономическими, финансовыми и военными потерями, и наступать на советские мины с перетасовкой административно- территориального статуса он больше станет. Алиев, не бросающий, как известно, слова на ветер, заверил, что «армянское население … в ближайшее время увидит изменения в лучшую сторону».

Армяне в панике, хотя паниковать следует военным преступникам, а не мирному населению, традиционно жившему в ладу с азербайджанцами до карабахского конфликта. Но как им теперь объяснить вдалбливаемое премьером Пашиняном, что «Карабах – это Армения. И точка.»? Карабахские армяне не оканчивали факультет международного права в Сорбонне, простые люди просто трудились и были далеки от политики, и их никто не готовил к миру в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Выхода у них два – остаться и признать себя законопослушными гражданами Азербайджана, или уехать в Армению, которой они совершенно не нужны. А речь идет, как минимум, о 100 тыс. человек. И теперь эта проблема раскручивается с большой скоростью, и стенания по поводу «серьезной гуманитарной угрозы» слышны все громче.

Евросоюз призывает к тому, чтобы последняя военная операция не была использована как предлог для принуждения армянского населения Карабаха к исходу, а Пашинян возлагает ответственность за обеспечение безопасности армянского населения региона на российских миротворцев. То есть – как всегда – снимает с себя любую ответственность и возлагает ее на других. В Армении ни разу не прозвучали слова утешения – никто, в том числе, Пашинян, не заикнулся о том, что пожелавшие уехать из Карабахского региона будут приняты и устроены «родными братьями и сестрами» – пока речь идет только о «возможности эвакуации соотечественников».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время «…нет оснований говорить об этнических чистках», но именно на них и делают акцент западные – нет, не союзники, которых не существует, – а так называемые «партнеры» Армении, которые ее «не бросят». И вообще, сказал Песков, основной вопрос – принадлежности Карабаха – решен, и место имеет существенное продвижение в направлении подписания мирного договора.

Но придает ли это уверенность в мирной жизни карабахским армянам, видящим происходящее в Ереване. К демаркации и делимитации границы, к подписанию мирного договора он по факту не стремится, и прямая речь Пескова выглядит излишне оптимистично. Все это множит страхи карабахских армян, понимающих, что реваншисты в Ереване свои «тусовки» не распустили, хотя возможности отвоевать чужие территории у них нет; однако гарантий отказа от диверсий и «партизанщины» тоже нет. И снова возникает вопрос защиты армян ненавистными российскими миротворцами, не вмешавшимися, на стороне Ханкенди и Еревана, в конфликт.

А не вмешались потому, что не могли и не хотели – это было бы нарушением всех договоренностей, имеющихся между Москвой и Баку, и по факту означало б начало боевых действий между РФ и АР.

Теперь подробнее о России. Для Пашиняна еще не настало то утро, когда он, проснувшись, обнаружил, что «России здесь нет». Брошенная им фраза на самом деле – для внешнего пользования, «гарцевания» перед Западом и подтверждения своего верноподданичества ему. Но реально Никола Воваевича – и во сне, и наяву – должен одолевать страх ухода России с Южного Кавказа, особенно из Армении, хоть она и пытается уменьшить свою зависимость от Москвы, но не может этого сделать ни экономически, ни военно-политически. Ведь какая – никакая, а благодаря России Армения сохранила свою государственность и декларированную независимость. И мы видим, каков градус агрессии против Пашиняна в Ереване – не сегодня, так завтра его могут и вовсе сместить. Кто защитит или захочет обеспечить его безопасность – уж не Россия ли, присутствие которой если не в Армении, то в Карабахе, уже не столь актуально как для Баку, так и для Ханкенди.

Восстановив законную власть на всей своей территории, Азербайджану нет никакого резона продлевать мандат российских миротворцев в Карабахе. Права человека там вряд ли будут нарушаться (если не начнутся провокации). Но Ереван при всей своей русофобии (50/50) опасается остаться один на один с Азербайджаном и Турцией. Так что Россия из Карабаха может полностью переместиться в Армению, нынешние власти которой обвиняют сейчас ее в пассивности миротворцев, имеющих какой-то невнятный мандат. Но, в конце концов, Москва не может и не хочет нарушать февральское соглашение 2022 года, в котором четко прописано, что она признает территориальную целостность Азербайджана, его суверенитет над «Нагорным Карабахом».

Какие еще козыри на руках у России? Армянские власти, видимо, отдают себе отчет в том, что Азербайджан не откажется от строительства Зангезурского коридора для прямой связи с Нахичеванью и Турцией – открытие транспортного сообщения зафиксировано в трехстороннем соглашении 2020 года. Но это, с большой вероятностью, вызовет острую реакцию армянской стороны – ненависть пустила очень глубокие корни, доверия между сторонами – нет, а поддержка Турцией строительства коридора – есть. По предварительным данным, обеспечение его безопасности возьмет на себя ФСБ России.

Но диверсионной и партизанской активности Армении и тут исключить нельзя, то есть локальная эскалация на том или ином участке – ожидаема.

И, наконец, что означает очередная победа Азербайджана в возвращении своих территорий? И почему она не понравилась определенной части «мирового сообщества»? А победа эта означает усиление позиций Азербайджана, и без нее выступающего в роли регионального лидера, в меру зависящего от того, что думают и говорят на этот счет в «забугорье». Одновременно усиливается роль и влияние главного союзника Баку – Турции, что тоже не есть хорошо для исламофобов и антагонистов как самой Анкара, так и президента Эрдогана лично.

Словом, исторический прорыв в регионе случился, однако вышел за его пределы в том понимании, что мировым игрокам теперь еще сложнее будет навязывать Азербайджану свою волю.

«Военное обозрение» приводит слова американского эксперта-востоковеда Майкла Рубина, заявившего, что Алиев, похоже, «откровенно наслаждается тем, что ставит в неловкое положение» Госдеп США. Отчего так? Да оттого, оказывается, что «азербайджанский лидер давно и упорно не желает слушать мнение американских и французских представителей по поводу ситуации в «Нагорном Карабахе».

Он напомнил, что несколько дней назад глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил: военного решения карабахского кризиса быть не может, а применение силы для разрешения споров в этом регионе неприемлемо. Однако президент Азербайджана откровенно проигнорировал эту позицию госсекретаря. И это говорит о том, что Блинкен «является самым слабым госсекретарем со времен Фрэнка Келлога», занимавшего этот пост почти сто лет назад, отметил Рубин.

Мистер Рубин предлагает несколько шагов, которые необходимо сделать Соединенным Штатам в отношении «агрессии» Азербайджана и откровенного игнорирования президентом этой страны мнения Вашингтона. Во-первых, «нынешнее военное завоевание не должно отодвигать в сторону продолжающиеся расследования серьезных нарушений прав человека, пыток и казней армянских военнопленных, произошедших в результате предыдущего военного столкновения Армении и Азербайджана в 2020 году».

Во-вторых, развивает свою мысль эксперт, Госдепартаменту следует немедленно направить нескольких дипломатов из посольства США в Баку и «Степанакерт» (кавычки наши) для наблюдения за ситуацией, особенно в части соблюдения прав человека и возможных этнических чисток в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Ну и Конгресс должен потребовать (!), чтобы Государственный департамент опубликовал доклад с оценкой конституции Азербайджана и независимости азербайджанской судебной системы

Рубин также призывает внимательно следить за тем, как Азербайджан будет относиться к культурному христианскому наследию армянского народа, историческим памятникам и храмам, находящимся на территории Карабаха. Действия по их частичному разрушению и даже полному уничтожению азербайджанцы уже совершали ранее, сообщил эксперт.

Тут стоит заметить, что мотив «христианства» и спекуляция им – цинизм чистой воды, поскольку политика США направлена на стирание любой традиционной религии (молиться надо только Вашингтону и только на него), на американские «ценности», которые устраивают далеко не всех, в том числе и на Западе.

Ну и в довершение темы эксперт призвал Госдеп США пересмотреть сложившиеся отношения с Азербайджаном и «начать работать сверхурочно», чтобы помочь одной из старейших христианских общин мира, которая может оказаться под угрозой, в том числе физического уничтожения, в случае дальнейшего безразличия Вашингтона к происходящему в Карабахе после его фактического перехода в состав Азербайджана. Понятно, что о разрушении исламских святынь в Карабахе – ни слова. Зато требований и указивок – вагон.

И ни звука о том, что Армения получила стабилизационный шанс – другое дело, воспользуется ли она им во благо себе же, или через некоторое время ей снова придется капитулировать в течение суток с начала тех или иных собственных провокационных действий.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az