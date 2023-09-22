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Вооружение из Индии так и не дошло до Армении

Вооружение из Индии так и не дошло до Армении

Армения отказалась от оборонных контрактов с Россией и подписала контракты с частными организациями в Индии, переведя $500 млн, но так и не получила даже 5% вооружений, поставки которых предусмотрены соглашением. Об этом пишет ереванская газета «Жоховурд».

Согласно источникам издания в Армении и России, стало известно, что между Минобороны Армении и российским заводом АО «НПО «Сплав»», производящим ракеты типа «СМЕРЧ», было подписано соглашение, согласно которому российский завод должен был производить необходимые ракеты для Армении.

Завод проинформировал Минобороны Армении, что товар готов к доставке, и они могут направить специалистов для получения товара, однако спустя 1 год и 3 месяца Минобороны Армении не смог перевезти товар в Армению. Для того, чтобы забрать продукцию, завод АО «НПО «Сплав» 3 раза обращался в Минобороны Армении с просьбой приехать за их продукцией в сжатые сроки, так как продукция такого размера не может долго находиться на складе. После такого количества обращений Министерство обороны РА не организовала перевозку груза.

Кроме того, издание пишет, что после войны 2020 года Российская Федерация предложила и была готова поставить Армении оружие и боеприпасы на $1 млрд и $400 млн со сроком кредита на 20 лет. Контракт на $400 млн уже был одобрен, контракты готовы были к подписанию, также оставалось всего несколько дней на то, чтобы контракты на 1 млрд утвердили правительства и министерства финансов двух стран. Однако Армения внезапно отказалась от этих договоров и вместо этого она подписала контракты с частными организациями в Индии, переведя сразу $500 млн, но так и не получив 5% от этого продукта.

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