Байден: Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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«Первые танки Abrams поступят в Украину на следующей неделе», – заявил Байден в ходе расширенной двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что США остаются приверженными оказанию поддержки усилиям Украины по защите от российского вторжения и пообещал и дальше поддерживать Украину.

Лидер Соединенных Штатов Америки отметил, что украинский народ продемонстрировал огромную храбрость, вдохновившую мир.

«Вместе с нашими партнерами и нашими союзниками американский народ намерен позаботиться о том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мир вас поддерживал», – заявил Байден.