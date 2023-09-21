В Карабахском регионе Азербайджана обезвреживают мины (фото)

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После завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-фортификационные подразделения азербайджанской армии проводят мероприятия по разминированию территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

После Отечественной войны формирования вооруженных сил Армении установили линию обороны на юге села Черактар ​​Кельбаджарского района и заложили в этом направлении большое количество мин.

21 сентября большое количество противопехотных и противотанковых мин производства Армении было обезврежено с соблюдением правил техники безопасности.

Инженерные и фортификационные подразделения азербайджанской армии продолжают работу по разминированию наших территорий от мин.