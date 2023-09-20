Минобороны Азербайджана выразило соболезнования оборонному ведомству России

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20 сентября в результате обстрела автомобиля «УАЗ Патриот» миротворческого контингента Российской Федерации вблизи населенного пункта Джанйатаг был зафиксирован факт трагической гибели военнослужащих миротворческого контингента.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте.

Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих.