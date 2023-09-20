Ильхам Алиев снова переиграл всех своих оппонентов

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Китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы в книге «Искусство войны» написал: «Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок – это число; храбрость и трусость – это мощь; сила и слабость – это форма. Если нет выгоды, не двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй».

Ровно сутки понадобились Азербайджанской армии для того, чтобы сломить сопротивление «непобедимых арцахцев». Ровно за 24 часа армяне Карабаха объявили о капитуляции, даже не дождавшись заседания СБ ООН, которое должно было состояться 21 сентября. А о чем, собственно, теперь они будут говорить? И будут ли говорить?

Другой дело, что после этой капитуляции перед руководством Азербайджана встанет ряд достаточно сложных вопросов, но решаемых, о них мы напишем позже: как будет развиваться процесс реинтеграции, что будет с РМК в 2025 году и какие события политэкономического характера будут развиваться в постконфликтный период?

Очевидно, что после войны 2020 года геополитические центры в лице Франции, США, Ирана и той же России не прекращали спекуляций вокруг карабахского вопроса, надеясь на несмелость руководства Азербайджана. На этнических армян Карабаха им было наплевать. Однако за эти годы ни западные политические элиты, ни северные, ни южные круги не поняли и не изучили характер лидера Азербайджана.

Но теперь покончено с происками президента Франции Эммануэля Макрона, непонятной позицией США и России, которая то признает Карабах азербайджанским, то сожалеет о том, что Пашинян поспешил с признанием Карабаха за Азербайджаном.

И надо сказать, что победе Азербайджана больше всего должны радоваться сами армяне Карабаха, поскольку их страданиям и мучениям, чинимым террористами «арцахской власти» пришел конец. Этим самым они обрели свободу, процветание, стабильность и безопасность. А чего еще нужно для счастья? Азербайджан готов предоставить армянам Карабаха все перечисленные блага.

Но данная операция примечательна еще одним моментом. Контртеррористические мероприятия локального характера войдут в современную мировую историю как самая короткая военная операция или как самая быстрая победоносная война.

Можно поздравить президента Ильхама Алиева и армию страны с этим успехом. Военный стратег Сунь Цзы именно это и имел в виду, когда говорил, что: «Война должна быть быстрой, эффективной и мобильной». И мастер-класс по военному искусству в современном мире провел Ильхам Алиев.

Известны несколько уровней войны: оперативный, тактический, экономический, дипломатический. Но главным является стратегический уровень. Стратегия — это способ достижения победы в войне посредством целеполагания, общего плана и систематического внедрения мер противодействия противнику с учётом постоянно меняющихся обстоятельств и обстановки.

Ильхам Алиев переиграл всех своих оппонентов, и блестяще решил вопрос, который еще пять лет назад был отнесен к категории «невероятное». Азербайджан, может быть, и маленькая страна, но у нее грамотный лидер-стратег.

Ниджат Гаджиев