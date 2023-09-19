Администрация Алиева вновь приглашает карабахских армян за стол переговоров |
Иран считает Карабах частью Азербайджана |
Минобороны Азербайджана: Нейтрализуются лишь легитимные военные цели (видео) |
Байрамов: Азербайджан не наносит ущерб гражданским лицам и инфраструктуре (обновлено, фото) |
Эрдоган ждет от Еревана открытия Зангезурского коридора |
Азербайджан взял под контроль более 60 боевых позиций ВС Армении и уничтожил десятки единиц вражеской техники (видео) |
Эрдоган поддержал антитеррористические мероприятия Баку в Карабахе (видео) |
Гаджиев: Азербайджанские войска прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе |
Анкара: Азербайджан был вынужден принял меры в Карабахе |
Главное Армия

Гаджиев: Азербайджанские войска прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе

Гаджиев: Азербайджанские войска прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе

Азербайджанская армия прорвала линию обороны незаконных армянских формирований в нескольких местах Карабахского региона и намерена реализовать свои стратегические цели.

Об этом агентству Reuters сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, Баку готов разговаривать только с разоруженными карабахскими армянами. Он напомнил, что у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении.

«Азербайджан намерен закрыть страницу вражды и противостояния. Хватит. Мы больше не потерпим присутствие подобных вооруженных сил на нашей территории, а также образование, которое каждый день бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана”, – подчеркнул помощник президента.

По его словам, Баку верит в достижение своей стратегической цели – обеспечения суверенитета над своей территорией с помощью антитеррористических мероприятий.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны обещает приостановить антитеррористические меры в случае сдачи армянских боевиков в плен
Армия

Минобороны обещает приостановить антитеррористические меры в случае сдачи армянских боевиков в плен

2023/09/19, 22:19
Минобороны Азербайджана: Нейтрализуются лишь легитимные военные цели (видео)
Армия

Минобороны Азербайджана: Нейтрализуются лишь легитимные военные цели (видео)

2023/09/19, 21:51
Азербайджан ждет от армянских НВФ разоружения и сдачи в плен
Армия

Азербайджан ждет от армянских НВФ разоружения и сдачи в плен

2023/09/19, 21:34
Азербайджан уничтожает лишь военные цели (видео)
Армия

Азербайджан уничтожает лишь военные цели (видео)

2023/09/19, 21:23
Минобороны опровергает ложь армян об обстреле гражданских объектов
Армия

Минобороны опровергает ложь армян об обстреле гражданских объектов

2023/09/19, 21:07
Азербайджан взял под контроль более 60 боевых позиций ВС Армении и уничтожил десятки единиц вражеской техники (видео)
Армия

Азербайджан взял под контроль более 60 боевых позиций ВС Армении и уничтожил десятки единиц вражеской техники (видео)

2023/09/19, 21:00
Гаджиев: Азербайджанские войска прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе
Армия

Гаджиев: Азербайджанские войска прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе

2023/09/19, 20:32
Армения перебрасывает военную технику к границам Азербайджана (видео)
Армия

Армения перебрасывает военную технику к границам Азербайджана (видео)

2023/09/19, 20:22
Эйвазов указал на высокий уровень морально-психологического состояния азербайджанских бойцов
Армия

Эйвазов указал на высокий уровень морально-психологического состояния азербайджанских бойцов

2023/09/19, 19:51