Гаджиев: Азербайджанские войска прорвали линию соприкосновения с армянскими силами в Карабахе

1072 Просмотров

Азербайджанская армия прорвала линию обороны незаконных армянских формирований в нескольких местах Карабахского региона и намерена реализовать свои стратегические цели.

Об этом агентству Reuters сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, Баку готов разговаривать только с разоруженными карабахскими армянами. Он напомнил, что у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении.

«Азербайджан намерен закрыть страницу вражды и противостояния. Хватит. Мы больше не потерпим присутствие подобных вооруженных сил на нашей территории, а также образование, которое каждый день бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана”, – подчеркнул помощник президента.

По его словам, Баку верит в достижение своей стратегической цели – обеспечения суверенитета над своей территорией с помощью антитеррористических мероприятий.