Фьюри назвал Джошуа «трижды избитым большим бомжарой»

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Тайсон Фьюри снова жестоко прошелся по экс-чемпиону мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа. Обладатель пояса WBC выступил с критикой своего соотечественника из-за поражения от Александра Усика.

По словам британца, Джошуа больше ему не интересен как боксер, ведь уступил уже в трех поединках в карьере.

«Мне все равно, что он говорит. По-моему, он мешок. Он просто большой бомжара, которого трижды избили. Его дважды нокаутировали, у него три поражения. Джошуа даже больше не может выступать в моей лиге.

Я больше не думаю о бое с ним. Меня он даже не интересует. Этот пузырек лопнул. Его лишили целомудрия, поэтому он не интересен для меня. Его дважды избил Усик, а перед этим избил толстяк.

Я сражаюсь с парнем, который находится на своем пике, с чемпионом, который больше и сильнее Джошуа, я сражаюсь с более мощным нокаутером, чем он. Энтони нужно занять место в конце очереди. Этот бой ушел, он мертв. Наш поединок стал неактуален после того, как он проиграл», – цитирует Фьюри Daily Mail.