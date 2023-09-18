МИД России намекнул согражданам на нежелательность зарубежных поездок

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МИД призвал россиян тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в недружественные страны.

«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва расценила разъяснения Еврокомиссии, которая ранее смягчила запрет на ввоз российскими гражданами личных вещей, как «сознательные действия» ЕК, «нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку».

В министерстве также сообщили, что россияне, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом, могут обратиться в ситуационно-кризисный центр.