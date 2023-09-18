Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Баку: Слушания в Сенате США – шоу в угоду армянам |
Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов |
Баку: Армения свела на нет свои предыдущие заявления |
Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео) |
Мишель приветствовал одновременную отправку гуманитарных грузов в Ханкенди |
СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Главное Армия

Начался визит вице-адмирала Бекирова в США

Начался визит вице-адмирала Бекирова в США

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров совершает визит в США по приглашению командования ВМС этой страны.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Вице-адмирал С.Бекиров примет участие в 25-м Международном симпозиуме ВМС, который пройдет в Ньюпорте, США, с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей различных авторитетных морских организаций.

Основной целью мероприятия является проведение дискуссий на такие темы как обеспечение военно-морскими силами и гражданскими морскими организациями навигационной безопасности морского транспорта, а также организация совместной борьбы с возможными угрозами.

Теги:
Из этой рубрики
Начался визит вице-адмирала Бекирова в США
Армия

Начался визит вице-адмирала Бекирова в США

2023/09/18, 18:49
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане
Армия

Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане

2023/09/18, 18:29
Погиб командир российской десантно-штурмовой бригады
Армия

Погиб командир российской десантно-штурмовой бригады

2023/09/17, 23:47
Пентагон оценил контрнаступление Украины
Армия

Пентагон оценил контрнаступление Украины

2023/09/17, 22:45
Учения США и Армении были запланированы 1,5-2 года назад, заявили в Минске
Армия

Учения США и Армении были запланированы 1,5-2 года назад, заявили в Минске

2023/09/17, 22:28
Член армянских НВФ получил огнестрельное ранение
Армия

Член армянских НВФ получил огнестрельное ранение

2023/09/17, 20:28
Россия ответит на усиление военного потенциала НАТО в Арктике
Армия

Россия ответит на усиление военного потенциала НАТО в Арктике

2023/09/17, 19:57
Азербайджан пресек провокацию армян в Агдамском направлении
Армия

Азербайджан пресек провокацию армян в Агдамском направлении

2023/09/17, 19:29
Сенаторы США требуют передачи Украине ракет ATACMS
Армия

Сенаторы США требуют передачи Украине ракет ATACMS

2023/09/17, 18:51