Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане

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Армянские вооруженные силы численностью более 10 тысяч человек продолжают незаконно дислоцироваться на территории Азербайджана.

Об этом говорилось на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, состоявшегося 18 сентября в министерстве иностранных дел с участием помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Отмечено, что вопрос доставки грузов не изолирован от фактов роста военных и политических провокаций Армении, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.