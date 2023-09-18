Коротченко: Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» – слетела пропагандистская шелуха

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Сколько не препятствовали сепаратисты и их лоббисты открытию дороги Агдам – Ханкенди, а в итоге эта транспортная артерия заработала. Одновременно открылось движение по Лачинской дороге – с соблюдением пограничных и таможенных процедур, установленных азербайджанским законодательством. Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» – слетела пропагандистская шелуха.

Собственно это и есть начало практической реинтеграции карабахских армян в политическое и правовое пространство Азербайджана. Добро побеждает зло», – написал он в своем Tg-канале.