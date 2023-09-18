Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Баку: Слушания в Сенате США – шоу в угоду армянам |
Азербайджан благодарит страны, не признавшие псевдовыборы армянских сепаратистов |
Баку: Армения свела на нет свои предыдущие заявления |
Сотрудники МЧС помогают гражданам на затопленных территориях в Астаринском и Лянкяранском районах (фото, видео) |
Мишель приветствовал одновременную отправку гуманитарных грузов в Ханкенди |
СГБ Грузии сообщило, что в стране планируются гражданские беспорядки |
Главное Мнения

Коротченко: Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» – слетела пропагандистская шелуха

Коротченко: Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» - слетела пропагандистская шелуха

Сколько не препятствовали сепаратисты и их лоббисты открытию дороги Агдам – Ханкенди, а в итоге эта транспортная артерия заработала. Одновременно открылось движение по Лачинской дороге – с соблюдением пограничных и таможенных процедур, установленных азербайджанским законодательством. Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» – слетела пропагандистская шелуха.

Собственно это и есть начало практической реинтеграции карабахских армян в политическое и правовое пространство Азербайджана. Добро побеждает зло», – написал он в своем Tg-канале.

Теги:
Из этой рубрики
Коротченко: Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» - слетела пропагандистская шелуха
Мнения

Коротченко: Теперь нет ни «блокады», ни «массового голода», ни «геноцида» – слетела пропагандистская шелуха

2023/09/18, 15:37
Коротченко заявил о «мартышкиных кривляниях» Пашиняна (видео)
Мнения

Коротченко заявил о «мартышкиных кривляниях» Пашиняна (видео)

2023/09/17, 14:10
Эксперт: США могут потерпеть поражение в большой войне
Мнения

Эксперт: США могут потерпеть поражение в большой войне

2023/09/17, 13:26
Пашинян высказался об инициативе Эрдогана по Карабаху
Мнения

Пашинян высказался об инициативе Эрдогана по Карабаху

2023/09/17, 11:40
Коротченко указал на разительный контраст между Ильхамом Алиевым и Пашиняном
Мнения

Коротченко указал на разительный контраст между Ильхамом Алиевым и Пашиняном

2023/09/17, 10:42
Эксперт: Россия просит ресурсы для войны у Северной Кореи
Мнения

Эксперт: Россия просит ресурсы для войны у Северной Кореи

2023/09/15, 22:41
Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России
Мнения

Коротченко обвинил Ереван в нанесении удара в спину России

2023/09/15, 22:25
Слуцкий пригрозил Армении судьбой Украины
Мнения

Слуцкий пригрозил Армении судьбой Украины

2023/09/15, 14:28
В Узбекистане поставили на место российского депутата Фёдорова
Мнения

В Узбекистане поставили на место российского депутата Фёдорова

2023/09/14, 09:38