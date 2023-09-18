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В Астаре реки вышли из берегов, обрушились мосты

В Астаре реки вышли из берегов, обрушились мосты

В Астаре в результате разлива реки Арчинванчай около 200 домов оказались затоплены селевыми водами. Представитель Исполнительной власти Астаринского района по Арчиванскому поселковому территориальному округу Руфат Асадуллаев сообщил, что улицы шехида Баба Гасымова, Гуртулуш, Азадлыг, Сахиба Калантарова и Бахтияра Алиева затоплены. В некоторых местах уровень воды поднялся до 1,50 см. На начальном этапе поступила информация об ущербе, нанесенном 170 семьям.

Ранее в Астаре произошел разлив реки Пенсарчай, воды заполнили дворовые территории граждан. В нескольких селах обрушены мосты, движение затруднено. Паводковые воды затопили дворовые участки граждан в селах Тенгерюд, Шиекеран, Пенсер, Эркиван. Фруктовым садам и фермам был нанесен серьезный ущерб.

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