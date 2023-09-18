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Али Нагиев пригласил армян Карабаха к совместному сосуществованию

Али Нагиев пригласил армян Карабаха к совместному сосуществованию

В отличие от моноэтнической Армении, русский, грузинский, еврейский и другие народы, проживающие сегодня в Азербайджане, составляют основу многонационального и многоконфессионального государства. Об этом на международной конференции «Активизация национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести» заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев.

«Некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев. Тогда возникает вопрос. Как до начала военного конфликта армянское население длительное время комфортно проживало в городе Баку и других местах Азербайджана, в том числе в Нагорном Карабахе, в качестве почетных граждан, имея достаточное влияние в обществе? В отличие от моноэтнической Армении, русский, грузинский, еврейский и другие народы, живущие сегодня в Азербайджане, составляют основу многонационального и многоконфессионального государства.

Мы приглашаем армянское население Азербайджана к совместному сосуществованию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас больше волнует восстановление наших населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки 750 тысяч жителей в свои дома», – отметил он.

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