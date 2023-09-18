Польша пригрозила Украине |
Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи» |
Грузовик МККК с продовольственным грузом достиг Ханкенди |
Хикмет Гаджиев: Маски спадают, реальность остается! |
Автомобили МККК выдвинулись в Ханкенди параллельно по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди |
Севастополь сотрясают мощные взрывы (обновлено) |
«Нельзя терпеть»: Турция не собирается впускать Швецию в НАТО |
Министр опроверг слухи о госперевороте в Конго (обновлено) |
АОКП приветствует решение об эксплуатации Агдамской и Лачинской дорог |
Главное Странности

Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»

Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»

Представители незаконной хунты в Ханкенди препятствуют отъезду карабахских армян в Армению и за проезд с человека требуют 4 тысячи долларов, сообщила армянский блогер Натали Алексанян.

«В Карабахе царит беззаконие и зарабатывание денег на людях набирает новые обороты. Вчера я узнала, что власти Карабаха совместно с российскими миротворцами вымогают у людей 4 тысячи долларов за эвакуацию в Армению. Для проверки этой информации я связалась со своими знакомыми в Карабахе, и они подтвердили информацию. Если до этого нам говорили, что это Азербайджан блокирует выход людей, то теперь стало ясно, что именно власти Карабаха блокируют выход совместно с миротворцами, чтобы вымогать у отчаявшихся людей большие деньги за выход. Даже в эти суровые дни преступники не упускают возможности заработать миллионы. Я все больше и больше разочаровываюсь в этой незаконной ситуации», – написала она в Facebook.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»
Странности

Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»

2023/09/18, 11:18
Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»
Странности

Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»

2023/09/18, 11:06
Россия намерена завезти граждан КНДР на восток Украины
Странности

Россия намерена завезти граждан КНДР на восток Украины

2023/09/17, 23:20
Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине
Странности

Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине

2023/09/17, 21:12
«Даже если придется сражаться». Российский депутат призвал к силовому восстановлению СССР
Странности

«Даже если придется сражаться». Российский депутат призвал к силовому восстановлению СССР

2023/09/17, 10:27
Ереван решил обсудить с Москвой ратификацию Римского статута
Странности

Ереван решил обсудить с Москвой ратификацию Римского статута

2023/09/17, 08:13
Соловьев размечтался об уничтожении спутников «Старлинк» Маска (видео)
Странности

Соловьев размечтался об уничтожении спутников «Старлинк» Маска (видео)

2023/09/16, 00:45
Российским «мобикам» отказано в ротации
Странности

Российским «мобикам» отказано в ротации

2023/09/15, 23:48
Помилованный «вагнеровец» вновь стал убивать
Странности

Помилованный «вагнеровец» вновь стал убивать

2023/09/15, 23:34