Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»

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Представители незаконной хунты в Ханкенди препятствуют отъезду карабахских армян в Армению и за проезд с человека требуют 4 тысячи долларов, сообщила армянский блогер Натали Алексанян.

«В Карабахе царит беззаконие и зарабатывание денег на людях набирает новые обороты. Вчера я узнала, что власти Карабаха совместно с российскими миротворцами вымогают у людей 4 тысячи долларов за эвакуацию в Армению. Для проверки этой информации я связалась со своими знакомыми в Карабахе, и они подтвердили информацию. Если до этого нам говорили, что это Азербайджан блокирует выход людей, то теперь стало ясно, что именно власти Карабаха блокируют выход совместно с миротворцами, чтобы вымогать у отчаявшихся людей большие деньги за выход. Даже в эти суровые дни преступники не упускают возможности заработать миллионы. Я все больше и больше разочаровываюсь в этой незаконной ситуации», – написала она в Facebook.