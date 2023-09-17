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Азербайджанское продовольствие для лиц армянского происхождения отправится в Ханкенди завтра

Азербайджанское продовольствие для лиц армянского происхождения отправится в Ханкенди завтра

Азербайджанское Общество Красного Полумесяца приветствует соглашение о доставке грузов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди автомобилями Международного Комитета Красного Креста.

«Мы сожалеем, что, несмотря на то, что была достигнута договоренность об открытии обеих дорог 1 сентября 2023 года, она будет реализована только 18 сентября.

Азербайджанское Общество Красного Полумесяца считает, что политизация грузоперевозок недопустима. В случае необходимости Азербайджанское Общество Красного Полумесяца , которое является независимой, беспристрастной организацией, готово оказать любую поддержку этому процессу», – говорится в заявлении общества.

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