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Синоптики прогнозируют в Баку интенсивные осадки, возможны грозы

Синоптики прогнозируют в Баку интенсивные осадки, возможны грозы

Обнародован прогноз погоды на 18 сентября.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди. Ночью и утром в отдельных районах полуострова осадки будут интенсивными, возможны грозы. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются проливные дожди, местами грозы и град, в высокогорных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 17-21° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

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