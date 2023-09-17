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Армяне попытались приблизиться к нашим позициям в направлении Кяльбаджара и Агдама

Армяне попытались приблизиться к нашим позициям в направлении Кяльбаджара и Агдама

17 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зеркенд и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

А в 00:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Ходжалинском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, с 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Агдамском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей Армии, проводимые работы были немедленно остановлены.

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