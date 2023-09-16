Изжившая себя методология снобизма: сколько ей осталось?!

750 Просмотров

Лидировать всегда почетно и лестно, особенно, если есть показатели, указывающие на большие возможности в обеспечении устойчивого развития. США в этом смысле неоспоримо сильны. Не странно, что эта страна идет впереди планеты всей и по числу правительственных и неправительственных организаций, продвигающих интересы Вашингтона на всех широтах.

В этом ряду имеются как коммерческие, так и некоммерческие организации, на которых возложена конкретная задача по обслуживания американских интересов под шапкой достижения свободы и демократии. Ни для кого в мире уже не является секретом хищная методология, с помощью которой обеспечивается поставленная цель.

Если говорить начистоту, то большая часть усилий американского истеблишмента вдали от национальных границ заточена на похищение стран с помощью революционных технологий. Сказать, что они срабатывают безотказно, в корне не верно.

Подходы янки к положению в некоторых странах, к их нуждам удивляют сообщество не только своей алогичностью, но и тем, что топорное вмешательство в дела других народов только обостряет обстановку в странах и регионах.

Если человек, отдельно взятая группа, или же элита о чем-то говорит неустанно и настойчиво, то выясняется, что имеет место проблема или же острый дефицит по этой части.

Например, с 2018 года Америка громко аплодирует Армении за то, что ее политика служит расцвету демократии. И это та самая страна, которая около тридцати лет проводила в жизнь политику агрессии, этнических чисток и геноцида относительно Азербайджана. Мир и вместе с ним продвинутая Америка делали вид, что всего ужаса от армянских нападок в реальности не было, и, дескать, Иреван верно следует по заданному курсу к своей великой цели. Речь о победе демократии в проблемной Армении.

Вашингтон всячески патронировал армян, дескать, ребята вы на правильном пути, и ни в коем случае не сворачивайте с избранной дороги, потому что представляете собой блестящий эталон. Армянское лобби Америки и вовсе внушало всем, в первую очередь, самим армянам, что им удалось успешно перейти важный рубеж и навсегда избавиться от архаичной системы.

Фактор участия в этих процессах американских «демократических» институтов наподобие NDİ, Freedom Housе, структур Джорджа Сороса и других очевиден. Стало быть, Армения в глазах американских демократизаторов занесена в список правильных стран.

Право отбора в неофициальной номинации находится в руках влиятельных боссов, которые владеют широким инструментарием, влияющим на политику мировых элит. Любой политический кластер, действующий под диктовку янки, автоматически пробивает себе место в стане дружественных для США государств и, как результат, пользуется неограниченной поддержкой всех институтов, управляемых из-за океана.

Главное в том, чтобы политика, проводимая национальными элитами, обслуживала бы интересы США. Но а как этого добиваться, это уже дело второстепенное. В ход идет все, от лицемерия и предательства, до шулерства и обмана. Вся беда в том, что эти, с позволения сказать, работающие качества находятся в широком хождении в самой Америке.

О практике же двойных и фальшивых стандартов и вовсе говорить не приходится. То, как политические круги Америки сортируют государства по степени их близости к себе, является устойчивой практикой, хотя к ней очень много скопилось вопросов. Однако сами американцы, видя себя в ареале вне критики, делают вид, что они безгрешны и не имеет смысла подвергать их методы ревизии.

Но мир давно уже разборчив в том, как себя ведут сильные мира сего, что является первопричиной больших потрясений и, самое главное, с чем нельзя категорически соглашаться в практике выстраивания международных отношений и под чем нельзя подписываться тем, кто имеет дело с сильными центрами сил.

На примере подходов влиятельных государств к армяно-азербайджанскому конфликту снова дали о себе знать «новые» старые стандарты и принципы, которые привлекают к себе внимание и являются поучительными для наивных сил, что доверяют словам и обещаниям всесильных.

США, и не только они, поддерживают территориальную целостность Украины, Молдовы и Грузии, рассматривают Абхазию и Южную Осетию как часть Грузии, Приднестровье, как часть Молдовы, Донбасс и Крым, как неотъемлемые части Украины, но в контексте поддержки территориальной целостности Азербайджана придерживаются диаметрально противоположной позиции, словно, эта проблема является исключением из общих правил.

Наоборот, Запад во главе с Вашингтоном принялся оказывать поддержку агрессору, который занимается пропагандой фашизма, на практике реализуя политику государственного террора в отношении Азербайджана. И как же понимать такой селективный подход, когда законные требования жертвы агрессии нагло игнорируются, что дает карт-бланш возмутителю спокойствия и стабильности в Южном Кавказе?!

Если бы малая часть поддержки, оказываемой сегодня Украине, была бы обеспечена Азербайджану в предыдущие годы, то не было бы контр-наступательной операции Азербайджана в сентябре 2020 года, и обошлось бы без потерь. Но лицемерие и ненадежность западной демократии сделали свое черное дело, представив свой облик перед азербайджанским народом в неприглядном свете.

И можно ли после этого верить на слово тем, кто бьет себя в грудь, глаголя о преимуществах западной демократии?

США, как мировой лидер, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ ничего не сделали, чтобы восстановить справедливость в Южном Кавказе, продемонстрировать силу международной дипломатии, наконец, создать прецедент того, как физическая сила может олицетворять нравственное совершенство тоже.

Америка и вместе с ней остальной западный мир плюнули на букву международного права, растоптав его в грязь. Азербайджан сам распорядился о выполнении четырех резолюций Совета безопасности ООН, оставшись в правовом поле, и, продемонстрировав сильным центрам мастер- класс политической мудрости и порядочности.

Один из последних сопредседателей Минской группы от США Джеймс Уорлик вообще оказался отъявленным тюркофобом и исламофобом, не стесняясь позорной ангажированности. Его реверансы перед Иреваном и армянскими сепаратистами побили все рекорды ханжества и продажности. Возможно, кому-то он казался исключением из правил, этаким волюнтаристом дипломатического кластера, но на самом деле он был классическим представителем западного политикума, который не брезговал ничем ради легализации беззакония на международной арене. Ему это удалось, и поразительно, что такого рода пигмеи политического мира восторженно воспринимаются на родине в качестве успешных дипломатов.

Не мудрено, школа хваленой Америки научила их говорить одно, делать совершенно противоположное ради спасения и величия страны, которую они представляют. А жаль, потому что сильные и великие это те, которые всегда стоят на страже справедливости, чтобы не было хаоса и подмены понятий. Те, кто должны выступать за силу права, пропагандируют право силы, чтобы добиваться нездоровых целей любыми путями.

Различные структуры США ежегодно выделяли так называемому режиму в Карабахе большие средства, поддерживая мракобесие и ксенофобию.

Сепаратистам давался зеленый свет для посещения США ради сбора средств для реализации геноцида в отношении азербайджанцев, которые превратились в изгоев на своей земле. Разве политические круги Америки не знали этого, предоставляя огромную помощь для реализации проекта «миацум»?

Все ясно, как божий день. США, помогая армянскому фашизму, поощряя преступный режим Ханкенди, следовали в фарватере своей экстремистской политики, которая призвана подавлять свободолюбие суверенных народов. А разве в Ливии, Ираке, Афганистане и других странах не то же самое сделали?

Поджигая гражданские и межнациональные конфликты в самодостаточных странах, американцы сознательно обрушивали экономическую инфраструктуру, города и деревни, чтобы обречь людей на миграцию, а следом прибрать к рукам природные богатства и транзиты неспокойных регионов с далеко идущими целями. Таким чудовищно зловещим был почерк американской демократии на Севере Африки, в сердце Азии и в других регионах, которые надолго потеряли покой.

Все точки напряжения в мире создаются по желанию и планам США, а все политические игры имеют одну цель – обеспечить условиях для размещения американских интересов ради усиления гегемонистской роли Вашингтона. В этом контексте и следует рассматривать последовательные действия американских кругов по усилению роли НКО-сектора и СМИ, чтобы воссоздавать атмосферу хаоса и гражданского неповиновения в стабильных странах, полагающихся на силу и умение национальных сил.

У США был план превратить Азербайджан во вторую Сирию, и для этого были использованы технологии цветных революций. Только сила политического лидера Азербайджана Ильхама Алиева и зрелость политических институтов страны не позволили осуществиться безрассудным планам Вашингтона, который имеет обыкновение называть Баку стратегическим партнером.

После победы Азербайджана в 44-дневной войне единство власти и народа страны сильно укрепилось, и, похоже, это сильно беспокоит политические круги США и их союзников. Иначе не стали бы провоцировать хилые силы оппозиции на столкновение с властью, не финансировали бы сомнительные проекты с популяризацией аморальной сути намерений и стиля жизни ЛГБТ-сообщества, что абсолютно чуждо азербайджанской нравственности. Такими демоническими намерениями США и их союзники желают нанести удар по самосознанию нынешних поколений азербайджанцев, искусственно стимулируют различные движения, представляющие угрозу национальным ценностям азербайджанцев, не говоря о том, что западные подрывные институты искренне желают обесценить историческую Победу Азербайджана в Отечественной войне.

Но Азербайджан готов противостоять любому давлению собственными силами, и поражение, нанесенное Армении, тому свидетельство. Баку умеет ставить высокие цели и добиваться их реализации. Так было, так и будет.

Тофик Аббасов, автор Minval.az