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Почему Моди рассматривает возможность переименования Индии в Бхарат?

Почему Моди рассматривает возможность переименования Индии в Бхарат?

Обозреватель The Washington Post объясняет, что после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди сидел за табличкой «Бхарат» на саммите G20, возник вопрос: не готовил ли Моди условия для официальной смены названия самой густонаселенной страны мира?

Это было бы неудивительно со стороны политика, чья политическая партия называется «Бхаратия Джаната Парти». На хинди это означает «Индийская народная партия».

Индия и Бхарат – два официально признанных названия страны с момента обретения ею независимости от Великобритании.

Многие индийцы используют эти два названия как взаимозаменяемые. Однако возможное изменение названия происходит на фоне роста индуистского национализма в ущерб мусульманам и другим меньшинствам.

Почему Моди рассматривает возможность переименования Индии в Бхарат?И почему именно сейчас? В условиях расширения БРИКС Моди надеется, что переход на «Бхарат» может зарезервировать для Индии место во главе алфавитного порядка. Помимо того, что премьер-министр апеллирует к своим индуистским националистическим убеждениям.

В июле более двух десятков оппозиционных партий объявили о создании Indian National Developmental Inclusive Alliance – INDIA. Обыгрывая эту аббревиатуру, оппозиция представила предстоящие выборы как соревнование «Моди против ИНДИИ». Неизвестно, к чему может привести эта глобальная подмена названий. Может быть, у аятолл Ирана возникнет соблазн восстановить древнее название Персия?

Возможно, председатель Китая Си Цзиньпин будет настаивать на изменении названия своей страны на английском языке на «Zhongguo», как она называется на мандаринском языке. Даже если название будет официально изменено, я подозреваю, что многие в мире всегда будут называть Бхарат Индией.

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