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В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники

В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями, сообщили в субботу в Минобороны России.

«Шестнадцатого сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», – рассказали в ведомстве.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию, сообщает РИА Новости.

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