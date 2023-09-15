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«Дельфин» занемог. Игоря Николаева поместили в реанимацию (видео)

"Дельфин" занемог. Игоря Николаева поместили в реанимацию (видео)

Российский певец и композитор, народный артист РФ Игорь Николаев переведён в реанимацию. У музыканта обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, сейчас врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние Николаева. У певца нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. При этом результаты ЭКГ неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников звезды.

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