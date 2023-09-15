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105 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации |
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Минобороны Турции опубликовало эффектный ролик, посвященный годовщине освобождения Баку от оккупации

Минобороны Турции опубликовало эффектный ролик, посвященный годовщине освобождения Баку от оккупации

Министерство Национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи со 105-летием освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

«С 105-летием освобождения Баку от вражеской оккупации. С уважением чтим память Нури-Паши (Киллигиль) и героев Кавказской исламской армии, которые не оставили одних наших братьев – азербайджанских тюрков. Как и 105 лет назад, мы и впредь будем единым сердцем, единым кулаком с нашими братьями – азербайджанскими тюрками», – отмечается в публикации на странице в X.

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