Армяне открыли огонь по нашим позициям и попытались вырыть траншеи

163 Просмотров

14 сентября в 19:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Чемберекского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Заманлы Гядабейского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены.