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Делегация Канады побывала в Джебраильском и Зангиланском районах (фото)

Делегация Канады побывала в Джебраильском и Зангиланском районах (фото)

Делегация Канады в рамках визита в Азербайджан побывала в Джебраильском и Зангиланском районах.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, программа поездки в Карабах делегации в составе члена Палаты общин Канады, депутата Чандры Арья, директора издательства влиятельной еврейской медиаплатформы Канады Thej.ca Рона Иста и соучредителя функционирующей в Оттаве азербайджанской воскресной школы «Карабах» Нигяр Алиевой началась с Джебраильского района.

Разрушения, увиденные членами делегации по дороге до Xудаферинского моста, произвели на них глубокое впечатление. Они подчеркнули, что хорошо понимают, какие чувства такая картина вызывает у азербайджанцев, которые в течение 30 лет жили с тоской по родной земле.

Члены делегации сделали фотографию на память на фоне Худаферинского моста.

В ходе посещения зангиланского села Агалы они были подробно проинформированы об инфраструктуре этого населенного пункта, заново отстроенного на основе концепции «Умное село». Также члены делегации ознакомились здесь с условиями, созданными в детском саду и школе. Канадские гости, занявшие места за школьными партами в классных комнатах, назвали функционирование такой школы в селе Агалы важным событием, пожелали учителям успехов в новом учебном году. В завершение встречи было сделано фото на память с педагогическим коллективом.

Затем гости побывали в доме одного из жителей села Агалы. Радушно поприветствовав зарубежных гостей, хозяйка дома отметила, что счастлива, что вернулась в родной край и попросила донести до канадской общественности желание нашего народа жить в мире и согласии, а также мирные усилия, прилагаемые азербайджанским государством для нормализации ситуации в регионе.

Отметим, что нынешний визит состоялся в рамках проекта Государственного комитета по работе с диаспорой в связи с информированием международной общественности об азербайджанских реалиях.

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