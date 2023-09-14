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Миссия ЕС в Армении снова оскандалилась

Миссия ЕС в Армении снова оскандалилась

Гражданская наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении под давлением Еревана отредактировала свою запись в Х, удалив часть про перенос оборудования и материалов металлургического завода на границе с Азербайджаном в Араздеяне в новое место.

Миссия ранее написала, что миссия ЕС в Армении своим присутствием способствует безопасной транспортировке оборудования и материалов в новое место, а в отредактированной версии указывается: «Своим присутствием мы внесли свой вклад в создание более безопасной и защищенной среды».

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