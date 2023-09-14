ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре и Товузе

С 21:35 13 сентября по 00:45 14 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.
Об этом этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Кроме того, 14 сентября около 00:05 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.