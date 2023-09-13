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Азербайджан пресек нападение армянских диверсантов, один «зинвор» ранен

Азербайджан пресек нападение армянских диверсантов, один "зинвор" ранен

13 сентября примерно в 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в целях совершения диверсионно-террористических действий, используя ущелья между боевыми позициями нашей армии, расположенными в направлении населенного пункта Мерджимек Кяльбаджарского района, попыталась проникнуть на территорию расположения наших подразделений.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, провокация была пресечена.

Разведывательно-диверсионная группа была принуждена к отступлению, один член группы получил ранение.

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