Азербайджан пресек нападение армянских диверсантов, один «зинвор» ранен

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13 сентября примерно в 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в целях совершения диверсионно-террористических действий, используя ущелья между боевыми позициями нашей армии, расположенными в направлении населенного пункта Мерджимек Кяльбаджарского района, попыталась проникнуть на территорию расположения наших подразделений.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, провокация была пресечена.

Разведывательно-диверсионная группа была принуждена к отступлению, один член группы получил ранение.