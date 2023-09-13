Тофиг Зульфугаров: Впервые Россия оказала гумпомощь Азербайджану

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Регион Южного Кавказа в настоящее время находится в состоянии геополитической турбулентности. Ряд важных вопросов все еще не может найти своего решения. Да, гуманитарная помощь России доехала до Ханкенди, но поможет ли это разрядить обстановку в регионе? Как долго продлится период политической турбулентности?

На эти и другие вопросы Minval.az ответил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

– Гуманитарный груз России доехал до Ханкенди. Его остановку в Барде преподнесли таким образом, что якобы груз не хотели пропускать сепаратисты, но если они все еще что-то решают, что же тогда там делают росмиротворцы, «не способные пропустить свой груз»?

– Впервые в истории Россия оказала гуманитарную помощь Азербайджану. Правда, она специфическая, и направлена армянам Азербайджана, но, как говорится, постепенно мы приходим к такому понятию, как гуманитарная помощь России. Насколько я помню, на протяжении последних 30 лет Россия не отправляла нам гумпомощь, даже в самые сложные времена, когда наши территории были под оккупацией, у нас было около миллиона беженцев. Да и после войны 2020 года никакой помощи с их стороны не было.

Я думаю, здесь немного странная ситуация, потому что, как вы знаете, эту помощь как бы не пускали, а теперь пустили. Они пытаются создать впечатление, что сепаратисты – самостоятельные политические игроки, которые думают: пускать российскую помощь или не пускать. Но все это далеко от истины. Мы видим, как в последнее время, в связи с этим «гуманитарным кризисом» пытаются сформировать такое понятие, как «армяне Нагорного Карабаха», которые в перспективе должны стать стороной в будущих переговорах. То к ним пытается приехать мэр Парижа, то о них говорят в СБ ООН и так далее. Нас пытаются подвести к тому, что армяно-азербайджанский конфликт, суть которых заключается в территориальных претензиях Армении к Азербайджану, на нынешнем этапе должен трансформироваться в какую-то новую реальность, когда они будут обсуждать с правительством Азербайджана и решать какие-то темы.

По сути дела, идет формирование «Минской группы», которая должна заниматься карабахским конфликтом. Причем удивительно, что в результате армяно-азербайджанского конфликта, территориальных претензий армян к Азербайджану, пострадали сотни тысяч и армян, и азербайджанцев. Но нас пытаются втолкнуть в узкие рамки карабахского конфликта, о котором идет речь. Поэтому проезд этого грузовика указал еще на одну деталь: весь этот цирк устроил не Азербайджан, а клоуны, которые получают зарплату из Армении, и которыми руководят российские миротворцы.

Это театральное представление, в котором нас хотят увидеть. Цель – создать некий переговорный процесс, затем появится и посредник, чтобы переговоры приобрели международный характер, по которому будет выработан статус «Нагорного Карабаха». Нам пытаются навязать новый механизм, с помощью которого нам же будут морочить голову в следующее десятилетие. Поэтому в истории с грузовиком — это некое новое действие, которое полностью соответствует старому сценарию.

– Вы, наверное, читали интервью Никола Пашиняна. Он был разочарован Россией, также он не поздравил нового главу сепаратистов. Можно ли констатировать, что мы впервые в истории столкнулись с тем, что власти в Армении и руководство сепаратистов — это разные политические полюсы?

– Нет. Это часть игры, в рамках которого пытаются трансформировать суть конфликта и извратить ее. Суть же заключается в территориальных претензиях Армении к Азербайджану. Сейчас пара десятков тысяч армян в Карабахе пытаются претендовать на реализацию прав на самоопределение. Армения пытается показать, что она в стороне от этого процесса. Поэтому Пашинян и другие игроки пытаются продемонстрировать, что они – разные. Притом, что Армения выделяет деньги на существование сепаратистов, а это означает, что последние работают на Армению, и в силу необъяснимых причин находятся на территории Азербайджана.

Для наработки этого ложного представления Пашинян может обижаться на уход Араика или приход какого-то другого. Все это – игра. Я не просто сказал о том, что, несмотря на ухудшение отношений России и Армении и обращение Армении к Западу, Россия продолжает оказывать помощь армянскому населению в Азербайджане.

Для нас хотят создать иллюзорную картину о том, что Армения перестает быть пророссийской и перестает участвовать в карабахском конфликте. Наша же задача заключается в другом. Мы должны, прежде всего, следовать тем основополагающим принципам, которые изложил президент Азербайджана. Первое – проблемы армянского населения Азербайджана, это внутренние проблемы страны и Баку не допустит никого к решению вопросов прав и безопасности, и это то же самое, что и статус.

Второй компонент: если Армения хочет сделать предметом обсуждения положение этих людей в Азербайджане, то это может быть сделано на основании зеркального отражения или обсуждения данных вопросов, которые будут охватывать права и безопасность азербайджанцев в Армении. Ереван всячески уходит от разговора, не смотря на то, что Азербайджан пообещал дать гражданство армянам в Карабахском регионе. Ереван не желает об этом говорить.

В результате Армения ушла от того основополагающего принципа, на основании которого определялись границы постсоветских государств. Армения сделала поправку, по которому в 1991 году ее границы включает в себя еще бывшую НКАО. Эти все заявления нашли у них в декларации независимости и конституции. Это положение создает новую реальность, согласно которой предстоит определить границы государств – это главная задача на сегодняшний день. Армяне теперь пытаются перевести стрелки на грузовики в Карабахе, отходя от главных проблем.

– Как вы оцениваете заявление Владимира Путина о том, что Россия предлагала Армении контроль над Лачином, Кяльбаджаром и Шушой?

– Это предложение было озвучено не только Россией, но и всей МГ ОБСЕ. Ни Азербайджан, ни Армения не приняли его. Путин правду сказал, но Ереван и Баку отказались от такого предложения, тогда как Россия и МГ ОБСЕ настаивали. Они настаивали на этом с 1994 года. Но до соглашения дело не дошло. Речь шла об определении основополагающего принципа соглашения, которого не могли достигнуть в течение 30 лет. Предложения, о которых говорит Путин, были включены во все три предложения МГ. Азербайджанская сторона какую-то часть предложений принимала, а какую-то – нет. Это не означает то, что мы согласились на передачу Кяльбаджара и Лачина армянам. Как база для переговоров, обсуждение этой темы могло начаться, но в ходе переговоров мы отстаивали наши позиции. Армения и Азербайджан даже в качестве основы для переговоров ни одно из этих предложений не приняли, потому что существовал принцип «Не согласовано ничего, пока не согласовано все».

По отдельным принципам высказывалось какое-то позитивное отношение, а в отношении других – негативное. То есть был проект соглашения, по которому мы безрезультатно и долго говорили.

Обсуждалось все что угодно, но это не означает, что были достигнуты соглашения. Я, как человек, представший президента, как глава делегации, имел право парафировать тот или иной документ.

– Как вы оцениваете заявление Госдепа США? Они, по сути, «наехали» на Азербайджан.

– Потому что и США, и Россия, и Франция желают продолжения карабахского конфликта в виде переговоров с клоунами из Ханкенди. Они опасаются, что Азербайджан в ответ ударит по Зангезуру. Почему они хотели провести делимитацию границ? Чтобы безопасно для себя проводить свою политику. Сейчас границ нет, потому что они сами ее отменили. Теперь они опасаются, что Азербайджан ударит по Зангезуру, потому как Баку заявляет о том, что желает границ, которые были определены в Советское время и действовали на момент нападения Арменией на Азербайджан.

Мы таким образом не нарушим территориальную целостность Армении, потому что ее не существует. Это понимает даже Пашинян, который говорит, что ему нужен кадастровый документ. Он понимает, что они назвали себя правопреемниками первой армянской республики. А у нее площадь равнялась 9 тысячам кв. км. Вот о чем идет речь. А в советское время она увеличилась до 29 тысяч.

– Давайте дадим им 9 тыс. кв. км, и поставим точку. Проблема в международном праве и ООН?

– Так, я это и предлагаю. Какие межправо и ООН? Территориальная целостность и карты в ООН не хранятся. Территориальная целостность является результатом договоренностей соседних государств по делимитации границ. Других инстанций, где хранится карта, не существует. Когда нас призовут к уважению территориальной целостности Армении, мы спросим: «О какой территориальной целостности вы говорите?».

– О той, которую признает ООН, они ответят.

– В каком документе ООН написано, что Армения в этих границах? Нет такого понятия. 70% членов ООН не имеют подтвержденных документов о территориальной целостности. Поэтому нам предстоит долгий процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном, которые и признает все мировое сообщество.

Ниджат Гаджиев