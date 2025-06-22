Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность США за решение нанести удары по объектам ядерной программы Ирана.

«Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение направить на ядерные объекты Ирана всю устрашающую и праведную мощь Соединенных Штатов изменит историю», — отметил израильский лидер.

По его словам, Америка была «поистине непревзойденной» в сегодняшней атаке и сделала то, чего не смогла бы сделать ни одна другая страна.

«Президент Трамп и я часто говорим, что мир достигается силой. Сначала приходит сила, а затем приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали очень сильно», — приводит слова Нетаньяху The Times of Israel.