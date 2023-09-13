В мебельном магазине в поселке Бина произошел пожар (фото, видео)

78 Просмотров

В поселке Бина Хазарского района Баку возник пожар в мебельном салоне, в результате чего пострадал один человек.

Пожар вспыхнул на первом этаже 3-этажного мебельного магазина, расположенного на улице Али Исазаде, уточняет «Репорт». Огонь распространился на территорию площадью 150 кв.м.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС, усилиями пожарных возгорание было ликвидировано.

В результате инцидента пострадал Рамин Хидаят оглу Хабибов, 1980 года рождения.

Обстоятельства инцидента выясняются.

