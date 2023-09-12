AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван-Баку

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AZAL призывает пассажиров рейса Баку-Нахчыван-Баку при покупке авиабилетов обеспечить достоверность данных.

Как сообщили в AZAL, пассажирам, планирующим путешествовать по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, при покупке авиабилетов необходимо предъявлять оригинал удостоверения личности или общегражданского паспорта. Это служит цели обеспечения точности и достоверности данных пассажиров, а также защиты их прав и интересов.

Кроме того, AZAL рекомендует пассажирам во избежание допустимых очередей на кассах покупать билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Это также поможет сэкономить время каждому путешественнику.

Дополнительной информацией о приобретении авиабилетов на официальном сайте AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку можете ознакомиться, пройдя по ссылке: www.youtu.be/9PiPTkNkBSU.

В случае возникновения вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по адресу электронной почты [email protected] или номеру WhatsApp +994(55) 204 65 54.