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Амруллаев утвердил длительность учебного года

Амруллаев утвердил длительность учебного года

2023/2024 учебный год в общеобразовательных учреждениях Азербайджана всех типов (за исключением обучения по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне) начнется 15 сентября 2023 года и завершится 14 июня 2024 года.

Об этом говорится в приказе, подписанном министром науки и образования Эмином Амруллаевым в связи с началом 2023/2024 учебного года.

Как отмечается, в 2023/2024 учебном году первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме «Гейдар Алиев – спаситель и основатель Азербайджана».

Также, согласно приказу, соответствующим отделам аппарата министерства поручено обобщить поступившие с мест обращения и предложения по итогам 2022/2023 учебного года и обеспечить их представление руководству министерства.

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