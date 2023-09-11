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Главное Странности

Польша обвинила Беларусь в обстреле пограничников из рогаток

Польша обвинила Беларусь в обстреле пограничников из рогаток

Пограничная служба Польши утверждает, что в субботу ее патруль в районе города Дубиче-Церкевне подвергся атаке со стороны Беларуси. Якобы люди в белорусской форме, скрывая лица под масками, стреляли из рогаток и бросали камни в польских пограничников. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается в заявлении ведомства, группа из семи человек якобы была вооружена рогатками и использовала фонарики для ослепления военнослужащих. При этом нападавшие оставались на белорусской территории, не пересекая границу, следует из текста.

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