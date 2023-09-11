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Неожиданное заявление Зеленского: «хеппи-энда» не будет (видео)

Неожиданное заявление Зеленского: "хеппи-энда" не будет (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии в любом случае не будет иметь «хеппи-энда» для Киева, так как вооруженные силы страны, в частности, потеряли на поле боя много военнослужащих, сообщает ТАСС.

«Все мы хотим достичь успеха и «хеппи-энда». Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с «хеппи-эндом», у нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей. У нас не будет «хеппи-энда», мы должны это признать», – сказал он в интервью телекомпании CNN, видео которого опубликовано в Telegram-канале офиса украинского лидера.

При этом Зеленский заявил, что поставки Западом оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не означают достижения скорых результатов на поле боя.

«Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, [которое пытается проводить ВСУ], когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», – отметил президент Украины.

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